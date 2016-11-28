Центровой А.Пустовый отметился победным броском в матче чемпионата Испании

Баскетболист сборной Украины сыграл 23 минуты в выездном матче 10-го тура чемпионата Испании против "Мурсии". "Бигмен" кроме 10 очков (5/9 двухочковых), 5 подборов, 1 передачи и 1 блок-шота записал в актив победный бросок на последних секундах матча (76:74).

Отметим, что другой представитель сборной Украины Вячеслав Кравцов, который защищает в Испании цвета "Валенсии", в домашнем матче с "Бетис" провел на паркете 29 минут, набрал 7 очков (3/4 двухочковых, 1/2 штрафных), сделал 8 подборов, 2 потери и 2 блок-шота. Команда украинца выиграла со счетом 66:56.

Напомним, что "Обрадойро" после 10 игр занимает 14 место, имея в активе 3 победы, а "Валенсия" с 6 победами в 9 матчах идет на 4-й строчке.