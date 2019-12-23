Центральний залізничний вокзал у Києві знову "замінували"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. В понеділок ввечері у столиці надійшло повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає УНН.
"Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві. Щойно надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано.Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - зазначили у пресслужбі.
Повідомляється водночас, що поїзди курсують за графіком, посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.
Нагадаємо, у п’ятницю, 20 грудня, у Києві Центральний залізничний вокзал тимчасово обмежив роботу через повідомлення про замінування.