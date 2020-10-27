Центр Парижа евакуювали через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Райони навколо Тріумфальної арки і Ейфелевої вежі в центрі Парижа були евакуйовані у зв'язку з попередженнями про можливий вибух бомби. На даний момент рух відновлено, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Район Тріумфальної арки і прилеглі станції метро були евакуйовані після попередження про вибух бомби, але до 16:30 за місцевим часом рух транспорту повернувся в нормальне русло. Паризький парк Марсового поля навколо Ейфелевої вежі також був тимчасово евакуйований після виявлення мішка з боєприпасами", - пише видання.
Відзначається, що два місцеві французькі новинні сайти показали фотографії синього мішка з різними видами боєприпасів.
Нагадаємо, 47-річний учитель Самюель Паті, був убитий 16 жовтня в передмісті Парижа. Незадовго до загибелі він показував учням карикатури журналу Charlie Hebdo на шановного в ісламі пророка Магомета, обговорюючи з ними свободу слова. Після цього він отримував погрози.
Підозрюваний у вбивстві - 18-річний уродженець Москви Абдуллах Анзор, його сім'я в 2008 році попросила у Франції притулок.
Він виклав в свій твіттер фотографію обезголовленого Паті, заявивши, що "стратив" його за образу пророка. Анзорова застрелила поліція під час затримання.
Злочин розслідують як теракт. У містах Франції пройшли численні акції пам'яті.