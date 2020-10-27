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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 61468 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 87185 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 120230 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103720 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123036 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100118 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101127 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103635 просмотра

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Центр Парижа эвакуировали из-за угрозы взрыва

Центр Парижа эвакуировали из-за угрозы взрыва

Киев  •  УНН

 • 14113 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Районы вокруг Триумфальной арки и Эйфелевой башни в центре Парижа были эвакуированны в связи с предупреждениями о возможном взрыве бомбы. На данный момент движение восстановлено, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Район Триумфальной арки и близлежащие станции метро были эвакуированы после предупреждения о взрыве бомбы, но к 16:30 по местному времени движение транспорта вернулось в нормальное русло. Парижский парк Марсового поля вокруг Эйфелевой башни также был временно эвакуирован после обнаружения мешка с боеприпасами”, — пишет издание.

Отмечается, что два местных французских новостных сайта показали фотографии синего мешка с различными видами боеприпасов.

Напомним, 47-летний учитель Самюэль Пати, был убит 16 октября в пригороде Парижа. Незадолго до гибели он показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на уважаемого в исламе пророка Магомета, обсуждая с ними свободу слова. После этого он получал угрозы.

Подозреваемый в убийстве — 18-летний уроженец Москвы Абдуллах Анзоров, его семья в 2008 году попросила во Франции убежище.

Он выложил в свой твиттер фотографию обезглавленного Пати, заявив, что “казнил” его за оскорбление пророка. Анзорова застрелила полиция во время задержания.

Преступление расследуют как теракт. В городах Франции прошли многочисленные акции памяти.

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