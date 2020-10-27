Центр Парижа эвакуировали из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Районы вокруг Триумфальной арки и Эйфелевой башни в центре Парижа были эвакуированны в связи с предупреждениями о возможном взрыве бомбы. На данный момент движение восстановлено, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Район Триумфальной арки и близлежащие станции метро были эвакуированы после предупреждения о взрыве бомбы, но к 16:30 по местному времени движение транспорта вернулось в нормальное русло. Парижский парк Марсового поля вокруг Эйфелевой башни также был временно эвакуирован после обнаружения мешка с боеприпасами”, — пишет издание.
Отмечается, что два местных французских новостных сайта показали фотографии синего мешка с различными видами боеприпасов.
Напомним, 47-летний учитель Самюэль Пати, был убит 16 октября в пригороде Парижа. Незадолго до гибели он показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на уважаемого в исламе пророка Магомета, обсуждая с ними свободу слова. После этого он получал угрозы.
Подозреваемый в убийстве — 18-летний уроженец Москвы Абдуллах Анзоров, его семья в 2008 году попросила во Франции убежище.
Он выложил в свой твиттер фотографию обезглавленного Пати, заявив, что “казнил” его за оскорбление пророка. Анзорова застрелила полиция во время задержания.
Преступление расследуют как теракт. В городах Франции прошли многочисленные акции памяти.