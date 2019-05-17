Центр Києва паралізували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. На дорогах Києва, особливо у центрі міста, спостерігається значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, максимальне ускладнення руху спостерігається в центральній частині міста, зокрема, на бульварі Тараса Шевченка, вулицях Хрещатик, Великій Житомирській, Інститутській, Саксаганського, Льва Толстого, Басейній, Михайла Грушевського, Нижній Вал, на Набережному шосе, а також на вулицях Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, В’ячеслава Чорновола, проспекті Степана Бандери та Повітрофлотському проспекті.
Водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Вадима Гетьмана.
Крім того, значне ускладнення руху помітне на Великій окружній дорозі, на проспектах Соборності, Академіка Палладіна, Миколи Бажана та Перемоги.
На мосту Метро, Північному, Південному, Патона затори спостерігаються в бік лівого берега. На Дарницькому мосту можна проїхати вільно.
Нагадаємо, 17 травня, у західній частині місцями грози та шквали, вночі на Рівненщині, Житомирщині та Вінниччині значні дощі.