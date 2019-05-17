Центр Киева парализовали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. На дорогах Киева, особенно в центре города, наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, максимальное затруднение движения наблюдается в центральной части города, в частности, на бульваре Тараса Шевченко, улицах Крещатик, Большой Житомирской, Институтской, Саксаганского, Льва Толстого, Бассейной, Михаила Грушевского, Нижний Вал, на Набережном шоссе, а также на улицах Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, проспекте Степана Бандеры и Воздухофлотском проспекте.
Водителям следует учесть перекрытое движение на улице Вадима Гетьмана.
Кроме того, значительное усложнение движения заметное на Большой окружной дороге, на проспектах Соборности, Академика Палладина, Николая Бажана и Победы.
На мосту Метро, Северном, Южном, Патона пробки наблюдаются в сторону левого берега. На Дарницком мосту можно проехать свободно.
Напомним, 17 мая, в западной части местами грозы и шквалы, ночью в Ровенской, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди.