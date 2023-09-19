"Це матиме наслідки для архітектури режиму путіна": у розвідці розповіли про стан кадирова

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“Стосовно кадирова, на жаль, поки що не маємо крапки в цьому питанні, але інформація про кому справді була. Не будемо підтверджувати, але констатуємо, що важкий стан – це те, що можна стверджувати точно. Про інші сценарії достовірної інформації, якою можна зараз оперувати, немає, важкий стан можемо підтверджувати. І, звичайно, це буде мати наслідки не лише для Чечні, а й для північного Кавказу та в цілому для архітектури режиму путіна (російського диктатора - ред.). Навіть можливо, що якщо не смерть, то проблеми зі здоров’ям, які сьогодні вже очевидно можна констатувати суттєві, які є у рамзана кадирова, будуть впливати на фінансові потоки, перерозподіл політичної системи влади всередині режиму путіна”, - сказав Юсов.

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На питання, чи є прогнози, хто може стати наступником кадирова, Юсов зазначив, що безумовно, такі думки і в самого кадирова були, але проблема будь-якої авторитарної влади у тому, що наступника заздалегідь і світити важко і готувати тяжко.

“Які б не були плани, але буде жорстока боротьба і за наступництво кадирова, і за наступництво путіна. І у цій боротьбі будуть брати участь усі – і з гори в москві, і всередині серед оточення кадирова. Тобто це абсолютно не легітимний процес, і це буде жорстока та кривава боротьба”, - зазначив Юсов.

Він додав, що, безумовно, ті сили, які роками справедливо боролися за право чеченського народу на незалежність у власній державі, отримають новий імпульс і нові інструменти для боротьби, і ефективно ними скористаються.

Нагадаємо

У російські ЗМІ із посиланням на джерела повідомляли, що кадиров перебуває у комі. Літаком його нібито доправляли у російську столицю, а потім повернули знову до Чечні.