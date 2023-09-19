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"Это будет иметь последствия для архитектуры режима путина": в разведке рассказали о состоянии кадырова

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Тяжелое состояние лидера Чечни рамзана кадырова будет влиять на ситуацию в рф и перераспределение политической системы власти режима президента страны-террористки владимира путина, сообщил во время телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает УНН.

Цитата

“Относительно кадырова, к сожалению, пока не имеем точки в этом вопросе, но информация о ком действительно была. Не будем подтверждать, но констатируем, что тяжелое состояние – это то, что можно утверждать точно. О других сценариях достоверной информации, которой можно сейчас оперировать, нет, тяжелое состояние можем подтверждать. И, конечно, это будет иметь последствия не только для Чечни, но и для северного Кавказа и в целом для архитектуры режима путина (российского диктатора - ред.). Даже возможно, что если не смерть, то проблемы со здоровьем, которые сегодня уже очевидно можно констатировать существенные, которые есть у рамзана кадырова, будут влиять на финансовые потоки, перераспределение политической системы власти внутри режима путина”, - сказал Юсов.

Детали

На вопрос, есть ли прогнозы, кто может стать преемником кадырова, Юсов отметил, что безусловно, такие мысли и у самого кадырова были, но проблема любой авторитарной власти в том, что преемника заранее и светить трудно и готовить тяжело.

“Какие бы ни были планы, но будет жестокая борьба и за преемственность кадырова, и за преемственность путина. И в этой борьбе будут участвовать все – и с верху в москве, и внутри среди окружения кадырова. То есть это абсолютно не легитимный процесс, и это будет жестокая и кровавая борьба”, - отметил Юсов.

Он добавил, что, безусловно, те силы, которые годами справедливо боролись за право чеченского народа на независимость в собственном государстве, получат новый импульс и новые инструменты для борьбы, и эффективно ими воспользуются.

Напомним

В российских СМИ со ссылкой на источники сообщали, что кадыров находится в коме. Самолетом его якобы доставляли в российскую столицу, а затем вернули снова в Чечню.

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