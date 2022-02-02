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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Це катастрофа: капітан збірної України з біатлону заразилася коронавірусом перед стартом Олімпіади

Це катастрофа: капітан збірної України з біатлону заразилася коронавірусом перед стартом Олімпіади

Київ • УНН

 • 18540 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Капітан біатлонної жіночої збірно України Олена Білосюк отримала позитивний тест на коронавірус і змушена відправитись на самоізоляцію, передає УНН з посиланням на "Суспільне.Спорт".

Деталі

Про позитивний тест Білосюк повідомив наставник "жовто-блакитних" Урош Велепець.

"Боялися цього з першого дня. Пішов "ефект доміно". Сподівалися, що проскочимо і будемо спокійними. Сьогодні перший спортсмен — Олена Білосюк. Її готували практично цілий рік. Вона жертвувала цілим сезоном, щоб готуватися до Олімпіади. Сьогодні вночі була висока температура, зранку трішки краще, але позитивний тест. Треба зрозуміти, чи зможе повернутися в ритм. Два тижні до естафети, але це питання до лікарів.

Тест Олени — це катастрофа. За команду ще нічого, а Олена жертвувала цілий рік. Пропускала гонки. Вона їх хотіла бігти, але ми говорили, щоб готувалася до Олімпіади. Зробила кілька тренувань тут, з оптимізмом йшла, ну і от. Чекаємо, хто буде наступним. Боїмося цього. З тренера пішло на сервісмена, потім на фізіотерапевта. В нас кілька днів масажу немає, бо фізіотерапевт жіночої команди також на карантині", - заявив Велепець.

Доповнення

Запасною у складі збірної України на Олімпіаду в Китай Пекіні є Анастасія Меркушина.
Раніше позитивні тести на COVID-19 здали наставник чоловічої збірної Юрай Санітра, а також тренер Ігор Ященко.

Українські Національні Новини

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