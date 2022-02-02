Это катастрофа: капитан сборной Украины по биатлону заразилась коронавирусом перед стартом Олимпиады

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Киев • УНН

 • 18539 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Капитан биатлонной женской сборно Украины Елена Билосюк получила положительный тест на коронавирус и вынуждена отправиться на самоизоляцию, передает УНН со ссылкой на "Суспильне.Спорт".

Детали

О положительном тесте Билосюк сообщил наставник "желто-голубых" Урош Велепец.

"Боялись этого с первого дня. Последовал "эффект домино". Надеялись, что проскочим и будем спокойными. Сегодня первый спортсмен — Елена Билосюк. Ее готовили практически круглый год. Она жертвовала целым сезоном, чтобы готовиться к Олимпиаде. Сегодня ночью была высокая температура, утром чуточку лучше, но положительный тест. Надо понять, сможет ли вернуться в ритм. Две недели до эстафеты, но это вопрос к врачам.

Тест Елены - это катастрофа. За команду еще ничего, а Лена жертвовала целый год. Пропускала гонки. Она их хотела бежать, но мы говорили, чтобы готовилась к Олимпиаде. Сделала несколько тренировок здесь, с оптимизмом шла, ну и вот. Ждем, кто будет следующим. Боимся этого. С тренера пошло на сервисмена, потом на физиотерапевта. У нас несколько дней массажа нет, потому что физиотерапевт женской команды также на карантине", - заявил Велепец.

Дополнения

Запасной в составе сборной Украины на Олимпиаду в Китай Пекине является Анастасия Меркушина.

Ранее положительные тесты на COVID-19 сдали наставник мужской сборной Юрай Санитра, а также тренер Игорь Ященко.

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