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Це гіпотетичний варіант зміцнення безпеки: в ОП відреагували на заяву Резнікова щодо військ США в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Слова віце-прем’єр-міністра Олексія Резнікова щодо розгортання сил ППО США на своїй території варто трактувати не як намір, а як “гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки України”. Про це під час брифінгу заявив прес-секретар Президента України Сергій Никифоров, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Я думаю, цю заяву пана Резнікова слід трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки України. Це не те, що Україна розраховує найближчим часом вдатися до запрошення американців та встановлення американських баз", - заявив Никифоров.

Деталі

Речник Президента додав, що розміщення американських військ в Україні залежить від згоди суспільства та готовності НАТО до цього, тому “ це розмірковування щодо посилення безпеки”.

Нагадаємо

10 серпня віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час зустрічі з керівником Jamestown Foundation Гленом Говардом заявив, що Україна зацікавлена у розширенні безпекового пакету США для України, зокрема за рахунок розгортання сил ППО.

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