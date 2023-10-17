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The Guardian

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ЦАХАЛ за ніч поцілив по понад 200 об'єктах у секторі Гази

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що за ніч вразила понад 200 об'єктів ХАМАС та Палестинського ісламського джихаду у секторі Гази, пише УНН.

ЦАХАЛ за ніч поцілив по понад 200 об'єктах у секторі Гази

Деталі

"За минулу добу ЦАХАЛ атакував понад 200 військових терористичних об'єктів організації ХАМАС та Палестинського ісламського джихаду на всій території сектора Гази. Винищувачі атакували оперативний штаб терористичних організацій у секторі Газа та ліквідували бойовиків-терористів", - ідеться у повідомленні.

За даними ЦАХАЛ, вони також атакували банк, що використовується ХАМАС, і низку підземних тунелів на території сектора Гази.

У ЦАХАЛ додали, що за останні кілька з моря атакували високоточною зброєю низку військових об'єктів ХАМАС, у тому числі оперативний штаб у центрі міста Газа та склади зі зброєю.

Контекст

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки, включаючи ракетні удари, з території сектору Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ почав завдавати повітряних ударів по угрупованню ХАМАС у секторі Гази. А також Ліваном після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном із сектором Гази. А згодом - що йде підготовка до наземної операції.

Overnight, IDF fighter jets struck:
A Hamas military headquarters and neutralized a Hamas military operative.

A bank utilized to fund Hamas terrorist activity in Gaza. pic.twitter.com/fBC76MZa4P

— Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023

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