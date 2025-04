ЦАХАЛ за ночь поразил более 200 объектов в секторе Газа

Детали

"За минувшие сутки ЦАХАЛ атаковал более 200 военных террористических объектов организации ХАМАС и Палестинского исламского джихада на всей территории сектора Газа. Истребители атаковали оперативный штаб террористических организаций в секторе Газа и ликвидировали боевиков-террористов", - говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, также атаке подверглись банк, используемый ХАМАС, и ряд подземных туннелей на территории сектора Газа.

В ЦАХАЛ добавили, что за последние несколько с моря атаковали высокоточным оружием ряд военных объектов ХАМАС, в том числе оперативный штаб в центре города Газа и склады с оружием.

Контекст

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ начал наносить воздушные удары по группировке ХАМАС в секторе Газа. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с сектором Газа. А позже - что идет подготовка к наземной операции.

Overnight, IDF fighter jets struck:

A Hamas military headquarters and neutralized a Hamas military operative.



A bank utilized to fund Hamas terrorist activity in Gaza. pic.twitter.com/fBC76MZa4P

— Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023