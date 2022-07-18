Трюдо: світ повинен залишатися єдиним у підтримці України

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“Прем’єр-міністр підтвердив постійну значну підтримку Канадою України у її протистоянні російській агресії. Очільники обговорили важливість збереження міцної єдності серед союзників та подальшого підвищення ціни для росії через її незаконне та невиправдане вторгнення до України”, - зазначається у заяві.

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Як наголошується, співрозмовники обговорили “постійну підтримку Канадою України та роботу із партнерами-однодумцями із реагування на широкі глобальні наслідки російської незаконної та невиправданої війни”.

“Лідери рішуче засудили російські постійні, невибіркові та страхітливі обстріли цивільних та цивільної інфраструктури в Україні”, - додали у відомстві.

Також Трюдо “наголосив на мужності українського народу в спільному захисті своєї держави та свободи”.

“Прем’єр-міністр відзначив лідерство президента у захисті України та наших спільних демократичних цінностей”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо посилення санкцій проти росії.