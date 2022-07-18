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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Трюдо: світ повинен залишатися єдиним у підтримці України

Трюдо: світ повинен залишатися єдиним у підтримці України

Київ • УНН

 • 121832 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Як пишуть в офісі глави канадського уряду єдність глобальної спільноти у підтримці України критично важлива для перемоги над росією, передає УНН.

Цитата

“Прем’єр-міністр підтвердив постійну значну підтримку Канадою України у її протистоянні російській агресії. Очільники обговорили важливість збереження міцної єдності серед союзників та подальшого підвищення ціни для росії через її незаконне та невиправдане вторгнення до України”, - зазначається у заяві.

Деталі

Як наголошується, співрозмовники обговорили “постійну підтримку Канадою України та роботу із партнерами-однодумцями із реагування на широкі глобальні наслідки російської незаконної та невиправданої війни”.

“Лідери рішуче засудили російські постійні, невибіркові та страхітливі обстріли цивільних та цивільної інфраструктури в Україні”, - додали у відомстві.

Також Трюдо “наголосив на мужності українського народу в спільному захисті своєї держави та свободи”.

“Прем’єр-міністр відзначив лідерство президента у захисті України та наших спільних демократичних цінностей”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо посилення санкцій проти росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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