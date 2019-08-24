Трюдо про День Незалежності: ми створили міцні зв'язки між нами, від Едмонтона до Енергодара
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо опублікував звернення з нагоди святкування 28-ї річниці Дня незалежності України, пише УНН з посиланням на канцелярію очільника канадського уряду.
У тексті документа вказано, що: “Сьогодні ми приєднуємося до українських громад в Канаді і в усьому світі, щоб відсвяткувати 28-ту річницю незалежності України. Канада була першою західною країною, яка визнала незалежність України в 1991 році, і з тих пір ми залишаємося близькими друзями і партнерами. Від спільного проведення третьої Української конференції з реформ до навчання співробітників сил безпеки України в рамках операції UNIFIER і встановлення вільної торгівлі між нашими двома країнами — ми працюємо з народом України в процесі побудови безпечного, суверенного і процвітаючого майбутнього для своєї країни”.
“У липні я зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити незмінну підтримку Канадою народу України та суверенітету і територіальної цілісності цієї країни. Я також наголосив на підтримці Канадою амбітного шляху демократичних реформ в Україні, зосередженого на інклюзивному і підзвітному управлінні, верховенство права і повазі прав людини. Протягом поколінь українсько-канадська громада, яка налічує сьогодні понад 1,3 млн. людей, вплітає свої нитки в нашу національну тканину. Завдяки своїй яскравій мові, культурі і традиціям українські канадці сформували і продовжують формувати нашу країну на краще”, — зазначив Трюдо.
“Вони також створили тісні зв’язки між нашими країнами, з’єднавши канадців і українців від Келоуна до Києва, від Едмонтона до Енергодара, від Дофіна до Дніпра. Ці глибокі і міцні узи сім’ї та дружби, а також наші спільні цінності лежать в основі міцних канадсько-українських відносин. Від імені всіх канадців ми з Софі бажаємо всім святкувати День Незалежності України. Слава Україні!”, — завершив своє повідомлення Джастін Трюдо.
Варто нагадати, що нещодавно Трюдо та Помпео обговорили ситуацію в Україні.