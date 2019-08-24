Трюдо о Дне Независимости: мы создали прочные связи между нами, от Эдмонтона до Энергодара

В тексте документа указано, что: “Сегодня мы присоединяемся к украинским общинам в Канаде и во всем мире, чтобы отпраздновать 28-ю годовщину независимости Украины. Канада была первой западной страной, признавшей независимость Украины в 1991 году, и с тех пор мы остаемся близкими друзьями и партнерами. От совместного проведения третьей Украинской конференции по реформах до обучения сотрудников сил безопасности Украины в рамках операции UNIFIER и установления свободной торговли между нашими двумя странами — мы работаем с народом Украины в процессе построения безопасного, суверенного и процветающего будущего для своей страны”.

“В июле я встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить неизменную поддержку Канадой народа Украины и суверенитета и территориальной целостности этой страны. Я также подчеркнул поддержку Канадой амбициозного пути демократических реформ в Украине, сосредоточенного на инклюзивном и подотчетном управлении, верховенстве права и уважении прав человека. На протяжении поколений украинско-канадская община, насчитывающая сегодня более 1,3 млн. человек, вплетает свои нити в нашу национальную ткань. Благодаря своему яркому языку, культуре и традициям украинсккие канадцы сформировали и продолжают формировать нашу страну к лучшему”, — отметил Трюдо.

“Они также создали тесные связи между нашими странами, соединив канадцев и украинцев от Келоуны до Киева, от Эдмонтона до Энергодара, от Дофина до Днепра. Эти глубокие и прочные узы семьи и дружбы, а также наши общие ценности лежат в основе прочных канадско-украинских отношений. От имени всех канадцев мы с Софи желаем всем праздновать День Независимости Украины. Слава Украине!”, — завершил свое сообщение Джастин Трюдо.

Стоит напомнить, что недавно Трюдо и Помпео обсудили ситуацию в Украине.