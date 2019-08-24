Трюдо о Дне Независимости: мы создали прочные связи между нами, от Эдмонтона до Энергодара

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124761 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135099 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124762 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовал обращение по случаю празднования 28-й годовщины Дня независимости Украины, пишет УНН со ссылкой на канцелярию главы канадского правительства.

В тексте документа указано, что: “Сегодня мы присоединяемся к украинским общинам в Канаде и во всем мире, чтобы отпраздновать 28-ю годовщину независимости Украины. Канада была первой западной страной, признавшей независимость Украины в 1991 году, и с тех пор мы остаемся близкими друзьями и партнерами. От совместного проведения третьей Украинской конференции по реформах до обучения сотрудников сил безопасности Украины в рамках операции UNIFIER и установления свободной торговли между нашими двумя странами — мы работаем с народом Украины в процессе построения безопасного, суверенного и процветающего будущего для своей страны”.

“В июле я встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить неизменную поддержку Канадой народа Украины и суверенитета и территориальной целостности этой страны. Я также подчеркнул поддержку Канадой амбициозного пути демократических реформ в Украине, сосредоточенного на инклюзивном и подотчетном управлении, верховенстве права и уважении прав человека. На протяжении поколений украинско-канадская община, насчитывающая сегодня более 1,3 млн. человек, вплетает свои нити в нашу национальную ткань. Благодаря своему яркому языку, культуре и традициям украинсккие канадцы сформировали и продолжают формировать нашу страну к лучшему”, — отметил Трюдо.

“Они также создали тесные связи между нашими странами, соединив канадцев и украинцев от Келоуны до Киева, от Эдмонтона до Энергодара, от Дофина до Днепра. Эти глубокие и прочные узы семьи и дружбы, а также наши общие ценности лежат в основе прочных канадско-украинских отношений. От имени всех канадцев мы с Софи желаем всем праздновать День Независимости Украины. Слава Украине!”, — завершил свое сообщение Джастин Трюдо.

Стоит напомнить, что недавно Трюдо и Помпео обсудили ситуацию в Украине.

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