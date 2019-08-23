Трюдо та Помпео обговорили ситуацію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео обговорили ситуацію в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу канадського очільника уряду.
Зустріч відбулася у четвер, 22 серпня.
“Прем’єр-міністр та державний секретар обмінялися думками стосовно ряду поточних глобальних питань, включаючи Венесуелу, Іран, Україну та Джамму і Кашмір. Вони також обмінялися думками щодо взаємодії Канади і США в Арктиці”, — йдеться у повідомленні.
При цьому, подробиці обговорення щодо України та інших тем не повідомляються.
Також канадський прем’єр підтвердив багаторічну позицію Канади щодо канадського суверенітету над Північно-Західним проходом у Північному Льодовитому океані.
Крім того, вони відзначили міцність канадсько-американського партнерства, яка буде ще більше посилена шляхом ратифікації нової Північноамериканської угоди про вільну торгівлю. Також політики не оминули відносини з Китаєм.
Як інформував УНН, у Кремлі повідомили, що Путін та Нетаньяху обговорили візит останнього до України.