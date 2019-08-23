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Трюдо та Помпео обговорили ситуацію в Україні

Трюдо та Помпео обговорили ситуацію в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео обговорили ситуацію в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу канадського очільника уряду.

Зустріч відбулася у четвер, 22 серпня.

“Прем’єр-міністр та державний секретар обмінялися думками стосовно ряду поточних глобальних питань, включаючи Венесуелу, Іран, Україну та Джамму і Кашмір. Вони також обмінялися думками щодо взаємодії Канади і США в Арктиці”, — йдеться у повідомленні.

При цьому, подробиці обговорення щодо України та інших тем не повідомляються.

Також канадський прем’єр підтвердив багаторічну позицію Канади щодо канадського суверенітету над Північно-Західним проходом у Північному Льодовитому океані.

Крім того, вони відзначили міцність канадсько-американського партнерства, яка буде ще більше посилена шляхом ратифікації нової Північноамериканської угоди про вільну торгівлю. Також політики не оминули відносини з Китаєм.

Як інформував УНН, у Кремлі повідомили, що Путін та Нетаньяху обговорили візит останнього до України.

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