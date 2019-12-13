Трюдо назвав пріоритетним завданням глави МЗС Канади захищати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ Канади отримало завдання співпрацювати з оборонним відомством країни для того, щоб будь-яке розгортання збройних сил Канади відповідало національним інтересам Канади, її зобов'язанням і цілям політики уряду, таким як зобов'язання щодо допомоги Україні. Про це йдеться в мандаті, переданому прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо новому міністру закордонних справ Франсуа-Філіпу Шампаню, передає УНН з посиланням на текст розпорядження.
"Я буду чекати, що ви будете працювати з вашими колегами і через встановлені законодавчі, нормативні та процеси Кабінету, щоб виконати ваші головні пріоритети. Зокрема, ви будете: .. співпрацювати з міністром національної оборони для забезпечення того, щоб будь-яке розгортання збройних сил Канади відповідало національним інтересам Канади, нашим багатостороннім зобов'язанням і цілям політики уряду, таким як наші існуючі зобов'язання на Близькому Сході, в Латвії та Україні", - йдеться в мандаті.
Трюдо також доручив міністру зміцнювати ключові двосторонні і регіональні відносини країни і залучати нових партнерів для вирішення виникаючих проблем, а так само підтримувати зусилля заступника прем'єр-міністра і міністра міжурядових справ в роботі над відносинами Канади і США.
Як повідомляв УНН, раніше Трюдо заявив, що Голодомор був геноцидом, покликаним зламати волю українців.