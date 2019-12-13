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Трюдо назвал приоритетным заданием главы МИД Канады защищать Украину

Трюдо назвал приоритетным заданием главы МИД Канады защищать Украину

Киев  •  УНН

 • 18293 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Канады получило задание сотрудничать с оборонительным ведомством страны для того, чтобы любое развертывание вооруженных сил Канады соответствовало национальным интересам Канады, её обязательствам и целям политики правительства, таким как обязательства относительно помощи Украине. Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо новому министру иностранных дел Франсуа-Филиппу Шампаню, передает УНН со ссылкой на текст распоряжения.

“Я буду ожидать, что вы будете работать с вашими коллегами и через установленные законодательные, нормативные и процессы Кабинета, чтобы выполнить ваши главные приоритеты. В частности, вы будете:.. сотрудничать с министром национальной обороны для обеспечения того, чтобы любое развертывание вооруженных сил Канады соответствовало национальным интересам Канады, нашим многосторонним обязательствам и целям политики правительства, таким как наши существующие обязательства на Ближнем Востоке, в Латвии и Украине”, — говорится в мандате.

Трюдо также поручил министру укреплять ключевые двусторонние и региональные отношения страны и привлекать новых партнеров для решения возникающих проблем, а так же поддерживать усилия заместителя премьер-министра и министра межправительственных дел в работе над отношениями Канады и США.

Как сообщал УНН, ранее Трюдо заявил, что Голодомор был геноцидом, призванным сломить волю украинцев.

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