Трюдо назвал приоритетным заданием главы МИД Канады защищать Украину

“Я буду ожидать, что вы будете работать с вашими коллегами и через установленные законодательные, нормативные и процессы Кабинета, чтобы выполнить ваши главные приоритеты. В частности, вы будете:.. сотрудничать с министром национальной обороны для обеспечения того, чтобы любое развертывание вооруженных сил Канады соответствовало национальным интересам Канады, нашим многосторонним обязательствам и целям политики правительства, таким как наши существующие обязательства на Ближнем Востоке, в Латвии и Украине”, — говорится в мандате.

Трюдо также поручил министру укреплять ключевые двусторонние и региональные отношения страны и привлекать новых партнеров для решения возникающих проблем, а так же поддерживать усилия заместителя премьер-министра и министра межправительственных дел в работе над отношениями Канады и США.

Как сообщал УНН, ранее Трюдо заявил, что Голодомор был геноцидом, призванным сломить волю украинцев.