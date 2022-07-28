Трускавець, Моршин та Східниця: бальнеологічні курорти Західної України в умовах війни

Моршин

Навіть під час війни курорт Моршин продовжує приймати відпочиваючих та охочих оздоровитися. Тут працюють практично всі, пов'язані з відпочинком та лікуванням, локації, включаючи:



бювет (вул. Паркова площа 2),



бальнеолікарню (вул. Паркова площа 3),



а також магазини, кафе, сувенірні лавки та екскурсійні бюро.



Ще під час епідемії коронавірусу Моршин став відомим тим, що тут 75 відсотків місцевого населення отримали дві дози щеплення. Це був найбільший показник в Україні, тому в Моршині не було жодного летального випадку Covid-19 і практично не було важких пацієнтів.

В місті, як і раніше, ходить громадський місцевий та міжміський транспорт, також стабільно здійснюється регулярне транспортне сполучення зі Львовом.

Для любителів піших прогулянок є Центральний парк, Моршинське озеро і лісопарк навколо нього.

Моршинські санаторії, які відкриті під час війни:

Санаторій «Лаванда»

Санаторій «Дністер»

Санаторій «Черемош»

Санаторій «Одеса»

Санаторій «Перлина Прикарпаття»

Санаторій «Аркадія»

Санаторій «Зіркоцвіт»

Санаторій «Моршинський»

Санаторій «Пассвіт»

Санаторій «Мармуровий палац»

Більшість готелів, міні-готелів та гостьових будинків у приватному секторі Моршина працює в колишньому режимі і готові прийняти всіх бажаючих. Комендантська година у місті з 23.00 до 6.00.

Трускавець

Сезон у Трускавці зазвичай триває цілий рік, проте цього року його офіційне відкриття відбулося лише 1 червня.

Не всі місця розміщення у нинішніх реаліях чекають на гостей, деякі з них ще у лютому прийняли біженців із окупованих областей України і тепер служать їм домом. Іншу частину здравниць перепрофільовано. Наразі там лікуються чи проходять реабілітацію бійці Збройних Сил України та інші постраждалі від збройної агресії російсько-фашистських загарбників.

Санаторії Трускавця, які цього року готові прийняти гостей:

Санаторій «Карпати»

Санаторій «Шахтар»

Санаторій «Молдова»

Санаторій «Ріксос Прикарпаття»

Санаторій «Кристал»

Санаторій «Еліт Дніпро»

Санаторій «Лісова пісня»

Санаторій «Дніпро Бескид»

Санаторій «Аркада»

Санаторій «Діамант»

Санаторій «Перлина Прикарпаття»

Більшість готелів та гостьових будинків працює у колишньому режимі.

Для охочих оздоровитись відкрито бювет мінеральних вод №1, розташований на бульварі Торосевича. Режим роботи у 2022 році з 8:00 до 10:00, з 12:00 до 15:00 та з 17:00 до 19:00.

Мінеральні води у бюветі Трускавця:



«Нафтуся» - застосовується для лікування нирок, печінки та ін;



«Софія» - цією водою можна скористатися при зниженій або підвищеній кислотності шлунка;



«Марія» - часто виписується для лікування панкреатитів;



«Броніслава» - ефективна для лікування пародонтозу.



Відкрито також приватні клініки та, зокрема, знамениту клініку доктора Козявкіна. Приватні масажні кабінети Трускавця, як і раніше, працюють.

Майже всі кафе, ресторани, сувенірні ринки також працюють.

По всьому місту у розповсюджувачів можна придбати квитки на екскурсії Львівщиною, Карпатами та Закарпаттям.

Магазини, супермаркети та продуктовий ринок відкриті. Ціни такі самі, як і в інших містах України. Алкоголь можна купити з 10:00 до 18:00.

Транспорт у Трускавці, незважаючи на війну, ходить у звичному режимі за розкладом. Є прямі поїзди з Києва, Харкова та Дніпра, ще електрички зі Львова. Зверніть увагу, прямі автобусні маршрути зі Львова до Трускавця зараз скасовані, дістатися Трускавця можна автобусом «Львів-Східниця», який робить тут зупинку. Вартість проїзду до Трускавця – 173 гривні.

Відома у колах любителів курортних романів дискотека в пансіонаті ім. Т. Г. Шевченка» з початку війни не працює, оскільки перетворилася на місце зберігання гуманітарної допомоги для біженців.

Східниця

Східниця — наймолодший бальнеологічний курорт Львівщини, який швидко розвивається. Це головний конкурент Трускавця, і тут теж є цілюща вода «Нафтуся», яка незамінна при лікуванні нирок та печінки. Загалом у Східниці є 38 джерел та 17 свердловин з різною мінеральною водою.

Доїхати сюди можна на прямому автобусі «Львів-Східниця» (вартість проїзду 207 гривень) або електричкою «Львів-Трускавець».

Для любителів прогулянок та екскурсій є можливість відвідати такі місцеві визначні пам'ятки:

Андропівське джерело. Знаходиться у лісі поряд із містом. Вода з нього рекомендується під час лікування урологічних захворювань.

Миколаївський храм. Стародавня православна церква збудована у 1695 році.

Фортеця "Тустань". Пам'ятник середньовіччя, розташований за вісім кілометрів від Східниці.

Парк «Стужиця». Величезний парк дикої природи Карпат, який розташований на схилі гірського хребта Бескиди.

Вся курортна інфраструктура Східниці продовжує свою роботу. Декілька бюветів, екскурсійні бюро, кафе, ресторани, магазини, масажні кабінети, санаторії, приватний сектор та міні-готелі — все це працює і чекає на гостей.

З початком війни Східниця була переповнена внутрішньо переміщеними громадянами з півдня та сходу країни. За словами селищного голови Івана Піляка, наприкінці лютого курорт було заповнено на 150 відсотків. Зараз більшість біженців роз'їхалися, а санаторії знову почали приймати відпочиваючих.

Санаторії Східниці, які відкриті влітку 2022 року:

Санаторій «Три сини та донька»

Санаторій «Респект»

Санаторій «Київська Русь»

Санаторій «Тустань»

Санаторій «ДіАнна»

Санаторій «Санта Марія»

Санаторій «Зелений бір»

Санаторій «Таор-Карпати»

Санаторій «Стожари»

Готелі, міні-готелі та приватний сектор працюють у колишньому обсязі.

Підсумки

Бальнеологічні курорти Карпат, як і раніше, чекають на охочих відпочити та поправити своє здоров'я. Так, триває війна. Це вже четверта війна, яка торкається цих земель за останнє століття. Так, курорти змінилися. Тут тепер багато біженців, які економлять кожну гривню та просто заглядають у вітрини кафе та магазинів.

У містах та селах Західної України майже щотижня проходять похорони тих, хто не побоявся стати на захист України. Люди стоять навколішки, назавжди проводжаючи своїх захисників. Із початком нападу росії на нашу країну десятки тисяч чоловіків Галичини пішли добровільно на фронт. Черги у військкоматах розтягувалися щонайменше на вісім годин, це гарний приклад.

Але життя в Україні має продовжуватись — ви тільки приїжджайте.