Трускавец, Моршин и Сходница: бальнеологические курорты Западной Украины в условиях войны

Моршин

Даже во время войны курорт Моршин продолжает принимать отдыхающих и желающих оздоровиться. Здесь работают практически все, связанные с отдыхом и лечением, локации, включая:



бювет (ул. Парковая площадь 2),



бальнеолечебницу (ул. Парковая площадь 3),



а также магазины, кафе, сувенирные лавки и экскурсионные бюро.



Еще во время эпидемии коронавируса Моршин стал знаменит тем, что здесь 75 процентов местного населения получили две дозы прививки. Это был самый большой показатель в Украине, поэтому в Моршине не было ни одного летального случая Covid-19 и практически не было «тяжелых» пациентов.

А городе по-прежнему ходит общественный местный и междугородний транспорт, также стабильно осуществляется регулярное транспортное сообщение со Львовом.

Для любителей пеших прогулок доступны Центральный парк, Моршинское озеро и лесопарк вокруг него.

Моршинские санатории, открытые во время войны:

Санаторий «Лаванда»

Санаторий «Днестр»

Санаторий «Черемош»

Санаторий «Одесса»

Санаторий «Жемчужина Прикарпатья»

Санаторий «Аркадия»

Санаторий «Зорецвет»

Санаторий «Моршинский»

Санаторий «Пассвет»

Санаторий «Мраморный дворец»

Большинство отелей, мини-отелей и гостевых домов в частном секторе Моршина работает в прежнем режиме и готово принять всех желающих. Комендантский час в городе с 23.00 до 6.00.

Трускавец

Сезон в Трускавце обычно продолжается круглый год, однако, в этом году его официальное открытие состоялось лишь 1 июня.

Не все места размещения в нынешних реалиях ждут гостей, некоторые из них еще в феврале приняли беженцев из оккупированных областей Украины и теперь служат им домом. Другая часть здравниц перепрофилирована. Сейчас там лечатся или проходят реабилитацию бойцы Вооруженных Сил Украины и другие пострадавшие от вооруженной агрессии российского-фашистских захватчиков.

Санатории Трускавца, которые в этом году готовы принять гостей:

Санаторий «Карпаты»

Санаторий «Шахтер»

Санаторий «Молдова»

Санаторий «Риксос Прикарпатье»

Санаторий «Кристалл»

Санаторий «Элит Днепр»

Санаторий «Лесная песня»

Санаторий «Днепр Бескид»

Санаторий «Аркада»

Санаторий «Алмаз»

Санаторий «Жемчужина Прикарпатья»

Большинство отелей и гостевых домов работает в прежнем режиме.

Для желающих оздоровиться открыт бювет минеральных вод №1, расположенный на бульваре Торосевича. Режим работы в 2022 году с 8:00 до 10:00, с 12:00 до 15:00 и с 17:00 до 19:00.

Минеральные воды в бювете Трускавца:



«Нафтуся» — применяется для лечения почек, печени и пр.;



«София» — этой водой можно воспользоваться при пониженной или повышенной кислотности желудка;



«Мария» — часто выписывается для лечения панкреатитов;



«Бронислава» — эффективна для лечения пародонтоза.



Открыты также частные клиники и, в частности, знаменитая клиника доктора Козявкина. Частные массажные кабинеты Трускавца по-прежнему работают.

Почти все кафе, рестораны, сувенирные рынки также работают.

По всему городу у распространителей можно приобрести билеты на экскурсии по Львовщине, Карпатам и Закарпатью.

Магазины, супермаркеты и продуктовый рынок открыты. Цены такие же, как и в других городах Украины. Алкоголь можно купить с 10:00 до 18:00.

Транспорт в Трускавце, несмотря на войну, ходит в привычном режиме по расписанию. Есть прямые поезда из Киева, Харькова и Днепра, еще электрички из Львова. Обратите внимание, прямые автобусные маршруты из Львова в Трускавец сейчас отменены, добраться до Трускавца можно на автобусе «Львов-Сходница», который делает здесь остановку. Стоимость проезда до Трускавца - 173 гривны.

Известная в кругах любителей курортных романов дискотека в пансионате «им. Т. Г. Шевченко» с начала войны не работает, так как превратилась в место хранения гуманитарной помощи для беженцев.

Сходница

Сходница — самый молодой и быстро развивающийся бальнеологический курорт Львовщины. Это главный конкурент Трускавца, и здесь тоже есть целебная вода Нафтуся, не заменимая при лечении почек и печени. Вообще, в Сходнице имеется 38 источников и 17 скважин с различной минеральной водой.

Доехать сюда можно на прямом автобусе «Львов-Сходница» (стоимость проезда 207 гривен) или на электричке «Львов-Трускавец».

Для любителей прогулок и экскурсий есть возможность посетить такие местные достопримечательности:

1. Андроповский источник. Находится в лесу рядом с городом. Вода из него рекомендуется при лечении урологических заболеваний.

2. Николаевский храм. Старинная православная церковь построенная в 1695 году.

3. Крепость «Тустань». Памятник средневековья, расположенный в восьми километрах от Сходницы.

4. Парк «Стужица». Огромный парк дикой природы Карпат, который расположе на склоне горного хребта Бескиды.

Вся курортная инфраструктура Сходницы продолжает свою работу. Несколько бюветов, экскурсионные бюро, кафе, рестораны, магазины, массажные кабинеты, санатории, частный сектор и мини-отели — всё это работает и ждет гостей.

С началом войны Сходница была переполнена внутренне перемещенными гражданами с юга и востока страны. По словам поселкового главы Ивана Пиляка, в конце февраля курорт был заполнен на 150 процентов. Сейчас же большинство беженцев разъехалось, а санатории снова начали принимать отдыхающих.

Санатории Сходницы, которые открыты летом 2022 года:

Санаторий «Три сына и дочка»

Санаторий «Респект»

Санаторий «Киевская Русь»

Санаторий «Тустань»

Санаторий «ДиАнна»

Санаторий «Санта Мария»

Санаторий «Зеленый бор»

Санаторий «Таор-Карпаты»

Санаторий«Стожары»

Отели, мини-отели и частный сектор работают в прежнем объеме.

Итоги

Бальнеологические курорты Карпат по-прежнему ждут желающих отдохнуть и поправить свое здоровье. Да, идет война. Это уже четвертая война, которая затрагивает эти земли за последний век с небольшим. Да, курорты изменились. Здесь теперь много беженцев, которые экономят каждую гривну и просто заглядывают в витрины кафе и магазинов.

В городах и селах Западной Украины почти каждую неделю проходят похороны тех, кто не побоялся встать на защиту Украины. Люди стоят на коленях, навсегда провожая своих защитников. С началом нападения россии на нашу страну десятки тысяч мужчин Галичины пошли добровольно на фронт. Очереди в военкоматах растягивалась минимум на восемь часов, это хороший пример.

Но жизнь в Украине должна продолжаться — вы только приезжайте.