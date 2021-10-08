Труханов заявив, що у нього немає грошей під заставу в 120 мільйонів гривень

“У мене немає таких грошей. Прокурори заявляють, що я в минулому році купив собі квартиру, і це означає, що у мене є відповідні кошти... Де я візьму такі гроші. Це що — знущання наді мною?”, — обурився Труханов.

Крім того, мер вважає, що варіант утримання під вартою не має сенсу, так як за роки розглядів у судах він неодноразово мав можливість покинути Україну, однак, не скористався цим.

“Які ризики, навіщо зараз просити про утримання під вартою? Я за 4,5 року не втік”, — підсумував мер.

У контексті

6 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. У їх числі і мер Одеси.