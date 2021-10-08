Труханов заявил, что у него нет денег под залог в 120 миллионов гривен

КИЕВ. 8 октября. УНН. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что залог в размере 120 миллионов гривен необоснованно высок и назвал требование обвинения издевательством. Об этом он заявил во время подхода к прессе в перерыве между заседаниями в Высшем антикоррупционном суде, где ему избирают меру пресечения.