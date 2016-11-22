Троє військових загинули внаслідок ДТП на Миколаївщині

Сьогодні, 22 листопада, близько 16:30 на автодорозі “Ульянівка-Миколаїв”, на смузі руху в напрямку обласного центру, в районі автозаправної станції, зіткнулися автоцистерна “Scania” та автомобіль “OPEL-Vectra”. В салоні легковика знаходились четверо військових, троє з яких загинули на місці, ще один — з травмами різного ступеню тяжкості доставлений до медичного закладу.

Водій вантажівки не постраждав.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України, що карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Встановлюються обставини скоєння автоаварії.