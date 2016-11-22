Трое военных погибли в результате ДТП в Николаевской области

Сегодня, 22 ноября, около 16:30 на автодороге "Ульяновка-Николаев", на полосе движения в направлении областного центра, в районе автозаправочной станции, столкнулись автоцистерна "Scania" и автомобиль "OPEL-Vectra". В салоне легковушки находились четверо военных, трое из которых погибли на месте, еще один - с травмами разной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

Водитель грузовика не пострадал.

Правоохранители начали уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, что карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Устанавливаются обстоятельства совершения автоаварии.