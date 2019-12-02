Троє українських лижників вибороли медалі Кубку Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. На Кубку Європи з лижного фрістайлу представники України здійнялися на п'єдестал пошани, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Федерації лижного спорту України.
Українська фрістайлістка Анастасія Новосад — бронзова призерка Кубка Європи з показником 153,92 бали. 170,08 балів і друга сходинка в спортсменки з Казахстану, і 184,66 балів в активі переможниці з Австрії Лаури Пііл.
Також бронзові медалі завоювали наші Володимир Кушнір та Максим Кузнєцов у парному синхронні на Кубку Європи.
Крім того відзначимо, що у другий змагальний день кращими стали Олександр Окіпнюк і Микола Пуздерко, які фінішували на 6 та 7 позиціях. Серед дівчат у 10-ку потрапила лідер Надія Мохнацька — 9 місце.