Троє людей загинули внаслідок перекидання вантажівки у Китаї

Дорожньо-транспортна пригода сталася в районі Лічень міста Цзинань у провінції Шаньдун.

Станом на 6:00 ранку була підтверджена загибель трьох осіб. Ще шестеро людей отримали травми.

Як повідомили в районній канцелярії екстреного реагування на надзвичайні ситуації, автокатастрофа сталася сьогодні вночі о 2:40, коли вантажівка перекинулася, внаслідок чого щебінь розсипався і пошкодив довколишні модульні будинки, в яких спали робітники.

Ведеться розслідування причин інциденту.

Нагадаємо, у Росії поїзд зіткнувся зі шкільним автобусом.