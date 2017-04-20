Троє людей загинули внаслідок перекидання вантажівки у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Внаслідок ДТП, під час якої вантажівка зі щебенем перекинулася поблизу будинків робітників, щонайменше три людини загинули, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Дорожньо-транспортна пригода сталася в районі Лічень міста Цзинань у провінції Шаньдун.
Станом на 6:00 ранку була підтверджена загибель трьох осіб. Ще шестеро людей отримали травми.
Як повідомили в районній канцелярії екстреного реагування на надзвичайні ситуації, автокатастрофа сталася сьогодні вночі о 2:40, коли вантажівка перекинулася, внаслідок чого щебінь розсипався і пошкодив довколишні модульні будинки, в яких спали робітники.
Ведеться розслідування причин інциденту.
Нагадаємо, у Росії поїзд зіткнувся зі шкільним автобусом.