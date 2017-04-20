Три человека погибли в результате опрокидывания грузовика в Китае

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Личэн города Цзинань в провинции Шаньдун.

По состоянию на 6:00 утра была подтверждена гибель трех человек. Еще шесть человек получили травмы.

Как сообщили в районной канцелярии экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации, автокатастрофа произошла сегодня ночью в 2:40, когда грузовик перевернулся, в результате чего щебень рассыпался и повредил близлежащие модульные дома, в которых спали рабочие.

Ведется расследование причин инцидента.

Напомним, в России поезд столкнулся со школьным автобусом.