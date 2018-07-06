Троє дітей у Ніжині загинули внаслідок обвалу бетонної плити

“У п’ятницю 6 липня о 16:20 до ДСНС надійшла інформація про те, що у м.Ніжин Чернігівської області на вул.Борзнянський шлях, за невстановлених обставинах в двоповерховій недобудованій будівлі сталося обрушення плити перекриття, внаслідок чого загинуло три дитини 2004 та 2006 років народження”, — сказано у повідомленні.

До місця події відправили 7 рятувальників, 2 одиниці техніки та автокран.

Як повідомляв УНН, діти віком 12, 7 і 4 років отримали травми через ДТП у Житомирській області.