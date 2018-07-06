Трое детей в Нежине погибли в результате обвала бетонной плиты

"В пятницу 6 июля в 16:20 в ГСЧС поступила информация о том, что в Нежине Черниговской области на ул.Борзнянский путь, при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия, в результате чего погибли три ребенка 2004 и 2006 рождения", - говорится в сообщении.

К месту происшествия отправили 7 спасателей, 2 единицы техники и автокран.

Как сообщал УНН, дети 12, 7 и 4 лет получили травмы из-за ДТП в Житомирской области.