Трое детей в Нежине погибли в результате обвала бетонной плиты
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Нежине Черниговской области трое детей погибли в результате обрушения бетонной плиты недостроенного здания. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"В пятницу 6 июля в 16:20 в ГСЧС поступила информация о том, что в Нежине Черниговской области на ул.Борзнянский путь, при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия, в результате чего погибли три ребенка 2004 и 2006 рождения", - говорится в сообщении.
К месту происшествия отправили 7 спасателей, 2 единицы техники и автокран.
Как сообщал УНН, дети 12, 7 и 4 лет получили травмы из-за ДТП в Житомирской области.