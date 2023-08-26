Триває розслідування, деталі говорити зарано: Зеленський про авіакатастрофу на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу на Житомирщині, яка забрала життя трьох українських пілотів, і наголосив, що всі обставини будуть зʼясовані, передає УНН.
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"Вчора у небі над Житомирщиною сталася катастрофа. Троє льотчиків загинули. Серед них Андрій Пільщиков, позивний – Джус. Український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже! Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців", - заявив Зеленський.
Глава держави додав, що триває розслідування того, що сталося.
"Деталі говорити зарано. Звичайно, будуть зʼясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України. Вічна памʼять!" - резюмував Президент.
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Нагадаємо
Трагедія сталась 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил ЗСУ. Серед загиблих також відомий український військовий льотчик з позивним “Джус”.