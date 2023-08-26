Продолжается расследование, детали говорить рано: Зеленский об авиакатастрофе на Житомирщине

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"Вчера в небе над Житомирской областью произошла катастрофа. Трое летчиков погибли. Среди них Андрей Пильщиков, позывной – Джус. Украинский офицер, один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень! Мои соболезнования родным и близким, всем, кто знал ребят", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что продолжается расследование случившегося.

"Детали говорить рано. Конечно, будут выяснены все обстоятельства. Конечно, Украина никогда не забудет каждого, кто защищал свободное небо Украины. Вечная память!" - резюмировал Президент.

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Напомним

Трагедия произошла 25 августа. Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли 3 пилота Воздушных Сил ВСУ. Среди погибших также известный украинский военный летчик с позывным “Джус”.