Тріумф Оскара Піастрі: хет-трик і домінантна перемога на Гран-прі Маямі

Австралієць випередив напарника по команді McLaren Ландо Норріса. Третє місце посів британець Джордж Рассел на Mercedes.

Передає УНН із посиланням на Мotorsport та RacingNews365.

Оскар Піастрі абсолютно домінантному заїзді McLaren виграв Гран-прі Маямі, збільшивши своє лідерство у Формулі-1. Таким чином австралійський гонщик робить хет-трик - перемозі в Майямі передували перемоги у Бахрейні та Саудівській Аравії.

Піастрі повною мірою скористався хаосом на першому колі, через що його товариш по команді Лендо Норріс втратив багато позицій. Потім Піастрі перехитрив Кімі Антонеллі та Макса Ферстаппена, після чого австралієць здобув безперечну перемогу.

Я виграв гонку, яку дуже хотів виграти. Субота була важким днем. Спринтерська гонка пройшла так, як пройшла, а кваліфікація, мабуть, була однією з найскладніших сесій року. Перемога в неділю – це вражаючий результат. Я був достатньо обізнаний, щоб уникнути Макса в першому повороті. З того моменту я знав, що маю хорошу перевагу в темпі. А машина була неймовірною