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Тріумф Оскара Піастрі: хет-трик і домінантна перемога на Гран-прі Маямі

Київ • УНН

 • 6948 перегляди

Оскар Піастрі виграв Гран-прі Маямі, збільшивши лідерство у Формулі-1. Австралієць випередив Норріса та Рассела, а Феррарі продемонструвала пасивність.

Тріумф Оскара Піастрі: хет-трик і домінантна перемога на Гран-прі Маямі

Австралієць випередив напарника по команді McLaren Ландо Норріса. Третє місце посів британець Джордж Рассел на Mercedes.

Передає УНН із посиланням на Мotorsport та RacingNews365.

Деталі

Оскар Піастрі абсолютно домінантному заїзді McLaren виграв Гран-прі Маямі, збільшивши своє лідерство у Формулі-1. Таким чином австралійський гонщик робить хет-трик - перемозі в Майямі передували перемоги у Бахрейні та Саудівській Аравії. 

Піастрі збільшив свою перевагу в чемпіонаті Формули-1 над напарником по команді Ландо Норрісом до 16 очок після шести етапів.

- ідеться у звіті.

Події на перегонах

Піастрі повною мірою скористався хаосом на першому колі, через що його товариш по команді Лендо Норріс втратив багато позицій. Потім Піастрі перехитрив Кімі Антонеллі та Макса Ферстаппена, після чого австралієць здобув безперечну перемогу.

 виграти Гран-прі з відривом понад 35 секунд до третього місця — це неймовірний результат

- зазначив Піастрі.

Я виграв гонку, яку дуже хотів виграти. Субота була важким днем. Спринтерська гонка пройшла так, як пройшла, а кваліфікація, мабуть, була однією з найскладніших сесій року. Перемога в неділю – це вражаючий результат. Я був достатньо обізнаний, щоб уникнути Макса в першому повороті. З того моменту я знав, що маю хорошу перевагу в темпі. А машина була неймовірною

- розповів Піастрі запеклу дуель з Ферстаппеном.

Як виглядає таблиця результатів

Джордж Рассел фінішував третім за Mercedes, але відстав на вражаючі 37,644 секунди. Макс Ферстаппен- 4-е місце. Александер Албон, який посів п'яте місце, випередивши Mercedes Кімі Антонеллі. 

Екс-пілот Формули-1 Йохен Мас помер у віці 78 років05.05.25, 10:41 • 6678 переглядiв

Феррарі - найбільш пасивні, пишуть оглядачі Формули-1.

SF-25 демонструє свою обмеженість і терпить приниження від того, що все ще залишається п'ятою силою. Сьоме та восьме місця Шарля Леклера та Льюїса Хемілтона позбавляють Маранелло амбіцій, в той час як тиск між двома гонщиками зростає

- зауважує RacingNews365.

Нагадаємо

General Motors заплатить 450 млн доларів за входження Cadillac до Формули-1 з 2026 року. З 2028 року команда використовуватиме власний двигун GM.

Макс Ферстаппен здобув четвертий поспіль титул чемпіона "Формули-1" на церемонії в Руанді. 

Ігор Тележніков

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