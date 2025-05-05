Триумф Оскара Пиастри: хет-трик и доминантная победа на Гран-при Майами

Австралиец опередил напарника по команде McLaren Ландо Норриса. Третье место занял британец Джордж Рассел на Mercedes.

Передает УНН со ссылкой на Motorsport и RacingNews365.

Детали

Оскар Пиастри в абсолютно доминирующем заезде McLaren выиграл Гран-при Майами, увеличив свое лидерство в Формуле-1. Таким образом, австралийский гонщик делает хет-трик - победе в Майами предшествовали победы в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Пиастри увеличил свое преимущество в чемпионате Формулы-1 над напарником по команде Ландо Норрисом до 16 очков после шести этапов. - говорится в отчете.

События на гонках

Пиастри в полной мере воспользовался хаосом на первом круге, из-за чего его товарищ по команде Лендо Норрис потерял много позиций. Затем Пиастри перехитрил Кими Антонелли и Макса Ферстаппена, после чего австралиец одержал бесспорную победу.

выиграть Гран-при с отрывом более 35 секунд до третьего места - это невероятный результат - отметил Пиастри.

Я выиграл гонку, которую очень хотел выиграть. Суббота была тяжелым днем. Спринтерская гонка прошла так, как прошла, а квалификация, наверное, была одной из самых сложных сессий года. Победа в воскресенье - это впечатляющий результат. Я был достаточно осведомлен, чтобы избежать Макса в первом повороте. С того момента я знал, что имею хорошее преимущество в темпе. А машина была невероятной - рассказал Пиастри ожесточенную дуэль с Ферстаппеном.

Как выглядит таблица результатов

Джордж Рассел финишировал третьим за Mercedes, но отстал на впечатляющие 37,644 секунды. Макс Ферстаппен - 4-е место. Александер Албон, занявший пятое место, опередив Mercedes Кими Антонелли.

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Феррари - самые пассивные, пишут обозреватели Формулы-1.

SF-25 демонстрирует свою ограниченность и терпит унижение от того, что все еще остается пятой силой. Седьмое и восьмое места Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона лишают Маранелло амбиций, в то время как давление между двумя гонщиками растет - отмечает RacingNews365.

Напомним

General Motors заплатит 450 млн долларов за вхождение Cadillac в Формулу-1 с 2026 года. С 2028 года команда будет использовать собственный двигатель GM.

Макс Ферстаппен получил четвертый подряд титул чемпиона "Формулы-1" на церемонии в Руанде.