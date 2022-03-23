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Три дні поспіль по містах Луганщини працює ворожа авіація - ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Вся територія Луганщини під постійними обстрілами рашистів. Три дні поспіль по містах працює авіація. Проте ЗСУ швидко розбираються з цими "льотчиками-потєряшками", вчора - мінус один літак. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Три дні поспіль по містах Луганщини працює ворожа авіація - ОДА

Цитата

"Орки хочуть контролювати Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасну… але хотіти не означає отримати. Успіхів ворог не має, несе втрати. Міста під прапором України!", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Голова Гайдай повідомляє, що сьогодні вивезли 700 людей, вони вже в потязі прямують на Захід країни.

Для тих, хто залишився завезли 60 тонн гуманітарної допомоги.

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