Три дня подряд по городам Луганской области работает вражеская авиация - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Вся территория Луганской области под постоянными обстрелами рашистов. Три дня подряд по городам работает авиация. Однако ВСУ быстро разбираются с этими "летчиками-потеряшками", вчера - минус один самолет. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.
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"Орки хотят контролировать Рубежное, Северодонецк, Попасную... но хотеть не значит получить. Успехов враг не имеет, несет потери. Города под флагом Украины!", - говорится в сообщении.
Детали
Глава Гайдай сообщает, что сегодня вывезли 700 человек, они уже в поезде направляются на запад страны.
Для оставшихся завезли 60 тонн гуманитарной помощи.