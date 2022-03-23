Три дня подряд по городам Луганской области работает вражеская авиация - ОГА

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"Орки хотят контролировать Рубежное, Северодонецк, Попасную... но хотеть не значит получить. Успехов враг не имеет, несет потери. Города под флагом Украины!", - говорится в сообщении.

Детали

Глава Гайдай сообщает, что сегодня вывезли 700 человек, они уже в поезде направляются на запад страны.

Для оставшихся завезли 60 тонн гуманитарной помощи.