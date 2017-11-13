Три автівки зіштовхнулись у Кропивницькому, є потерпілий
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сьогодні, близько 17:25, у Кропивницькому на перехресті вулиць Яновського і Ушакова зіткнулися три автівки. Внаслідок ДТП пасажира одної з машин шпиталізували, передає кореспондент УНН.
"ДТП сталося за участі автомобілів Hyundai Accent, Lada Largus та Mercedes. Патрульні викликали швидку. 29-річного пасажира авто Lada Largus шпиталізували до Кіровоградської обласної лікарні", - повідомили в прес-службі.
Також у прес-службі додали, що зараз на місці ДТП працюють слідчі по ДТП та патрульні поліцейські.
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