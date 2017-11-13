Три автівки зіштовхнулись у Кропивницькому, є потерпілий

"ДТП сталося за участі автомобілів Hyundai Accent, Lada Largus та Mercedes. Патрульні викликали швидку. 29-річного пасажира авто Lada Largus шпиталізували до Кіровоградської обласної лікарні", - повідомили в прес-службі.

Також у прес-службі додали, що зараз на місці ДТП працюють слідчі по ДТП та патрульні поліцейські.

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