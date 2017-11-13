Три автомобиля столкнулись в Кропивницком, есть пострадавший

"ДТП произошло с участием автомобилей Hyundai Accent, Lada Largus и Mercedes. Патрульные вызвали скорую. 29-летнего пассажира авто Lada Largus госпитализировали в Кировоградскую областную больницу", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что сейчас на месте ДТП работают следователи по ДТП и патрульные полицейские.

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