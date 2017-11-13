Три автомобиля столкнулись в Кропивницком, есть пострадавший

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 5822 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 40846 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 62110 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 69959 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 72792 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60723 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 98564 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100704 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 130089 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Три автомобиля столкнулись в Кропивницком, есть пострадавший

Три автомобиля столкнулись в Кропивницком, есть пострадавший

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня, около 17:25, в Кропивницком на перекрестке улиц Яновского и Ушакова столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пассажир одной из машин госпитализирован, передает корреспондент УНН.

"ДТП произошло с участием автомобилей Hyundai Accent, Lada Largus и Mercedes. Патрульные вызвали скорую. 29-летнего пассажира авто Lada Largus госпитализировали в Кировоградскую областную больницу", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что сейчас на месте ДТП работают следователи по ДТП и патрульные полицейские.

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