Три автомобиля столкнулись в Кропивницком, есть пострадавший
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня, около 17:25, в Кропивницком на перекрестке улиц Яновского и Ушакова столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пассажир одной из машин госпитализирован, передает корреспондент УНН.
"ДТП произошло с участием автомобилей Hyundai Accent, Lada Largus и Mercedes. Патрульные вызвали скорую. 29-летнего пассажира авто Lada Largus госпитализировали в Кировоградскую областную больницу", - сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе добавили, что сейчас на месте ДТП работают следователи по ДТП и патрульные полицейские.
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