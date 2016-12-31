Третю добу близько 100 українських туристів перебувають в аеропорту Шарджа

"Офіційна причина - туман... Купа інших рейсів, але тільки на Київ тримають три доби. Вийти люди не можуть через відсутність візи, квитків на інші рейси немає. Найближчі перспективи - сидіти там ще як мінімум добу. Серед туристів є діти (близько 7), середній вік яких 6 років. Туроператор Join UP повністю абстрагувався від цієї проблеми, мабуть вчинив зі своїми клієнтами так, як йому підказує його професійна етика. МЗС мовчить. ДСНС мовчить. Посольство на автовідповідачі. Приїжджав консул, але нічим не допоміг - поцокав язиком, похитав головою і поїхав святкувати Новий Рік", - написав користувач Ilia Kenigshtein.

Ще один користувач Maryna Lukianova на своїй сторінці зазначила, що минає вже третя доба, а українські туристи все ще в аеропорту Шарджі.

"Вчора консул приїхав, допоміг нам оформити посадочні талони на сьогоднішній ранковий рейс. Погода льотна, але наш літак затримують вже та чотири години!!! Представники ЗМІ, не залишайтеся байдужими. Розумію, що події не сприяють новорічного настрою, але ми теж дуже хочемо зустріти свята дома!!!", - додала жінка.

Вона також звернулась до представника МЗС Олексія Макеєва, зазначивши, що їх рейс відмінили.

"Скоро з Коломбо прилетять ще пасажири. Нас не розселяють. Air Arabia не спілкується з нами, тур оператор @Join Up не відповідає на дзвінки агенцій. Вчора нашого консула ледь пропустили до аеропорту. Чи може МЗС ще щось зробити?" - додала Maryna Lukianova.

Раніше одна із українських пасажирок, яка провела добу в аеропорті ОАЕ, на своїй сторінці у Facebook написала, що українські туристи не отримали допомоги від МЗС України.

Як повідомляв раніше УНН, через складні погодні умови аеропорт “Шарджа” в ОАЕ припинив роботу.