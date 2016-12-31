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Третьи сутки около 100 украинских туристов находятся в аэропорту Шарджа

Третьи сутки около 100 украинских туристов находятся в аэропорту Шарджа

Киев • УНН

 • 26613 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Третьи сутки почти 100 украинских туристов находятся в транзитной зоне аэропорта города Шарджа (ОАЭ), и не могут вернуться в Киев из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia, передает УНН со ссылкой на пользователей Facebook.

"Официальная причина - туман ... Куча других рейсов, но только на Киев держат трое суток. Выйти люди не могут из-за отсутствия визы, билетов на другие рейсы нет. Ближайшие перспективы - сидеть там еще как минимум сутки. Среди туристов есть дети (около 7), средний возраст которых 6 лет. Туроператор Join UP полностью абстрагировался от этой проблемы, наверное поступил со своими клиентами так, как ему подсказывает его профессиональная этика. МИД молчит. ГосЧС молчит. Посольство на автоответчике. Приезжал консул, но ничем не помог - поцокал языком, покачал головой и уехал праздновать Новый Год ", - написал пользователь Ilia Kenigshtein.

Еще один пользователь Maryna Lukianova на своей странице отметила, что проходят уже третьи сутки, а украинские туристы все еще в аэропорту Шарджи.

"Вчера консул приехал, помог нам оформить посадочные талоны на сегодняшний утренний рейс. Погода летная, но наш самолет задерживают уже на 4 часа !!! Представители СМИ, не оставайтесь равнодушными. Понимаю, что события не способствуют новогоднему настроению, но мы тоже очень хотим встретить праздники дома !!! ", - добавила женщина.

Она также обратилась к представителю МИД Алексею Макеева, отметив, что их рейс отменили.

"Скоро из Коломбо прилетят еще пассажиры. Нас не расселяют. Air Arabia не общается с нами, тур оператор @Join Up не отвечает на звонки агентств. Вчера нашего консула едва пропустили в аэропорт. Может МИД еще что-то сделать?" - Добавила Maryna Lukianova.

Ранее одна из украинских пассажирок, которая провела сутки в аэропорту ОАЭ, на своей странице в Facebook написала, что украинские туристы не получили помощи от МИД Украины .

Как сообщал ранее УНН, за сложных погодных условий аэропорт "Шарджа" в ОАЭ прекратил работу .

Украинские Национальные Новости

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