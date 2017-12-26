Третє видання визнало Ломаченка кращим боксером року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Чемпіон світу за версією WBO у вазі до 59 кг Василь Ломаченко одержав чергове визнання за підсумками виступів у 2017 році, інформує УНН з посиланням на один із найавторитетніших боксерських сайтів світу Fightnews.com.
У номінації “Кращий боксер 2017 року” українець випередив іншого непереможного боксера Терренса Кроуфорда (32-0, 23 КО), який в цьому році завоював звання абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі, а також володаря пояса WВC в найлегшій вазі Срікасета Сор Рунгвісаі (44-4-1, 40 КО).
“Три односторонніх захисти титулу чемпіона світу. І всі три рази збентежені суперники відмовлялися від продовження бою, щоб уникнути подальшого покарання”, — так Ломаченка охарактеризував в описі Fightnews.
Зауважимо, що у 2017 році українець розібрався із трьома візаві, захистивши свій пояс. Виграші одержані над американцем Джейсоном Сосою в 9-му раунді, колумбійцем Мігелем Марріагою в 7-му і кубинцем Гільєрмо Рігондо в 6-му раунді.
Як повідомляв УНН, раніше Ломаченко отримував звання кращого боксера нинішнього року від ESPN та Boxing News 24.