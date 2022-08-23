Трасс заявила, що готова застосувати ядерну зброю в разі потреби
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс, яка претендує на посади лідера керівної Консервативної партії і прем'єр-міністра, наголосила, що в разі потреби готова застосувати ядерну зброю. Про це інформує УНН з посиланням на Times radio.
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Трасс назвала це важливим обов'язком прем'єр-міністра Великої Британії.
"Я думаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра. Я готова зробити це", - сказала вона.
Нагадаємо
Трасс заявила, що стане "найбільшим другом" України, якщо виграє посаду, і сказала, що негайно зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.