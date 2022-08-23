Трасс заявила, що готова застосувати ядерну зброю в разі потреби

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Трасс назвала це важливим обов'язком прем'єр-міністра Великої Британії.

"Я думаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра. Я готова зробити це", - сказала вона.

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Трасс заявила, що стане "найбільшим другом" України, якщо виграє посаду, і сказала, що негайно зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.