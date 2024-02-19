Транзит української агропродукції через Польщу в січні становив лише 5% від загального обсягу - Кубраков

Транзит української агропродукції через Польщу у січні проти показника експорту за місяць 2022 року менший на близько дві третини - 0,37 млн тонн, і це наразі становить лише близько 5% від загального обсягу. Україна робить усе можливе, щоб мінімізувати можливі економічні втрати для польських фермерів, а блокада однозначно вигідна росії. Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков, пише УНН.

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"Україна робить усе можливе, щоб мінімізувати можливі економічні втрати для польських фермерів. Ми вважаємо, що блокада однозначно вигідна росії, і вона вже використовує це, щоб показати, що у нас не все добре з дружньою Польщею", - вказав Кубраков в соцмережі X.

"Проте я буду говорити мовою цифр. У січні 2024 року експорт сільськогосподарської продукції був здебільшого за рахунок морських перевезень і вимірювався мільйонами тонн. Натомість транзитом через Польщу пройшло лише 0,37 млн тонн сільськогосподарської продукції, що становить близько 5% від загального обсягу. Водночас у 2022 році через Польщу ми експортували близько 1 млн тонн сільськогосподарської продукції на місяць", - повідомив віцепрем'єр.

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