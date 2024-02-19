Транзит украинской агропродукции через Польшу в январе составил лишь 5% от общего объема - Кубраков

Транзит украинской агропродукции через Польшу в январе против показателя экспорта за месяц 2022 года меньше на около две трети - 0,37 млн тонн, и это на данный момент составляет лишь около 5% от общего объема. Украина делает все возможное, чтобы минимизировать возможные экономические потери для польских фермеров, а блокада однозначно выгодна россии. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр развития громад, территорий и инфаструктуры Александр Кубраков, пишет УНН.

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"Украина делает все возможное, чтобы минимизировать возможные экономические потери для польских фермеров. Мы считаем, что блокада однозначно выгодна россии, и она уже использует это, чтобы показать, что у нас не все хорошо с дружественной Польшей", - указал Кубраков в соцсети X.

"Однако я буду говорить языком цифр. В январе 2024 года экспорт сельскохозяйственной продукции был в основном за счет морских перевозок и измерялся миллионами тонн. При этом транзитом через Польшу прошло лишь 0,37 млн тонн сельскохозяйственной продукции, что составляет около 5% от общего объема. В то же время в 2022 году через Польшу мы экспортировали около 1 млн тонн сельскохозяйственной продукции в месяц", - сообщил вице-премьер.

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