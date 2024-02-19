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Транзит украинской агропродукции через Польшу в январе составил лишь 5% от общего объема - Кубраков

Транзит украинской агропродукции через Польшу в январе составил лишь 5% от общего объема - Кубраков

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 14:04  •  11385 просмотра

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Транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу в январе 2024 года был примерно на две трети меньше, чем за месяц в 2022 году, и составил 0,37 млн тонн, что составляет лишь около 5% от общего объема экспорта того месяца, по словам вице-премьер-министра Украины.

Транзит украинской агропродукции через Польшу в январе против показателя экспорта за месяц 2022 года меньше на около две трети - 0,37 млн тонн, и это на данный момент составляет лишь около 5% от общего объема. Украина делает все возможное, чтобы минимизировать возможные экономические потери для польских фермеров, а блокада однозначно выгодна россии. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр развития громад, территорий и инфаструктуры Александр Кубраков, пишет УНН.  

Детали

"Украина делает все возможное, чтобы минимизировать возможные экономические потери для польских фермеров. Мы считаем, что блокада однозначно выгодна россии, и она уже использует это, чтобы показать, что у нас не все хорошо с дружественной Польшей", - указал Кубраков в соцсети X.

"Однако я буду говорить языком цифр. В январе 2024 года экспорт сельскохозяйственной продукции был в основном за счет морских перевозок и измерялся миллионами тонн. При этом транзитом через Польшу прошло лишь 0,37 млн тонн сельскохозяйственной продукции, что составляет около 5% от общего объема. В то же время в 2022 году через Польшу мы экспортировали около 1 млн тонн сельскохозяйственной продукции в месяц", - сообщил вице-премьер.

Кубраков о блокаде на границе с Польшей: ситуация может выйти из-под контроля19 февраля 2024, 13:34 • 15736 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
ukrainaУкраина
polshaПольша
Транзит української агропродукції через Польщу в січні становив лише 5% від загального обсягу - Кубраков
Transit of Ukrainian agricultural products through Poland in January amounted to only 5% of the total volume - Kubrakov
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Транзит украинской агропродукции через Польшу в январе составил лишь 5% от общего объема - Кубраков

Транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу в январе 2024 года был примерно на две трети меньше, чем за месяц в 2022 году, и составил 0,37 млн тонн, что составляет лишь около 5% от общего объема экспорта того месяца, по словам вице-премьер-министра Украины.

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