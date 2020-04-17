Транспортні обмеження у травні можуть бути частково пом'якшені - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У травні можуть бути частково пом'якшені транспортні обмеження. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"У травні можливо буде пом'якшення транспортного режиму частково, якщо не буде хвилі", - сказав Зеленський.
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Зокрема, Зеленський підкреслив, що пік епідемії коронавірусу можна уникнути, якщо українці зустрічатимуться свята вдома і не створюватимуть масових скупчень.
Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що громадський транспорт може відновити свою роботу не раніше червня.