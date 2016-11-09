Трамвай перекинувся у Британії, п'ятеро загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. П'ятеро людей загинули і десятки отримали поранення після того, як в південній частині Лондона у Великій Британії перекинувся трамвай. Про це з посиланням на поліцію повідомляє ВВС, передає УНН.
Більше півсотні людей були доставлені в лікарню з травмами після аварії.
Служба швидкої допомоги Лондона повідомила, що 51 людина була доставлена в лікарні Святого Георгія у південній частині Лондона, і лікарні університету Кройдона.
У лікарні Святого Георгія зазначили, що на лікуванні - 20 осіб, в тому числі четверо, які були серйозно поранені.
Пожежні працювали над звільненням двох осіб, які залишилися заблокованими у трамваї.
Британська транспортна поліція заарештувала водія, але не повідомила, за що саме.
На місці події працюють експерти, що мають встановити причину аварії.