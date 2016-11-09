Трамвай перевернулся в Британии, пятеро погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Пять человек погибли и десятки получили ранения после того, как в южной части Лондона в Великобритании перевернулся трамвай. Об этом со ссылкой на полицию сообщает ВВС, передает УНН.
Более полусотни человек были доставлены в больницу с травмами после аварии.
Служба скорой помощи Лондона сообщила, что 51 человек был доставлен в больницу Святого Георгия в южной части Лондона, и больницы университета Кройдона.
В больнице Святого Георгия отметили, что на лечении - 20 человек, в том числе четверо, которые были серьезно ранены.
Пожарные работали над освобождением двух человек, которые остались заблокированными в трамвае.
Британская транспортная полиция арестовала водителя, но не сообщила, за что именно.
На месте происшествия работают эксперты, должны установить причину аварии.