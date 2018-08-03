Трамп знову заявив, що Росія не хотіла його перемоги на президентських виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що провів прекрасний саміт з російським лідером Володимиром Путіним, зазначивши, що влада РФ не хотіли його перемоги на виборах 2016 року. Про це він заявив у четвер під час виступу перед прихильниками в Пенсільванії, передає УНН.
“Ми добре порозумілися. Між іншим, це добре, а не погано, це дуже добре”, — заявив він. “Росія дуже незадоволена, що я виграв вибори”, — зазначив глава Білого дому.
Він також висловив обурення, що американські ЗМІ очікували “боксерського поєдинку” на зустрічі з президентом Росії, а не дипломатії.
Як повідомляв УНН, один з найбільших спонсорів Дональда Трампа домовився заплатити 10 млн доларів адвокату президента Майклу Коену за те, що він допоможе отримати від уряду кредит на завершення будівництва двох атомних реакторів в штаті Алабама.