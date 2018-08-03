Трамп вновь заявил, что Россия не хотела его победы на президентских выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел прекрасный саммит с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что власти РФ не хотели его победы на выборах 2016 года. Об этом он заявил в четверг во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании, передает УНН.
“Мы хорошо поладили. Между прочим, это хорошо, а не плохо, это очень хорошо”, — заявил он. “Россия очень недовольна, что я выиграл выборы”, — отметил глава Белого дома.
Он также выразил возмущение, что американские СМИ ожидали “боксерского поединка” на встрече с президентом России, а не дипломатии.
Как сообщал УНН, один из крупнейших спонсоров Дональда Трампа договорился заплатить 10 млн долларов адвокату президента Майклу Коэну за то, что он поможет получить от правительства кредит на завершение строительства двух атомных реакторов в штате Алабама.