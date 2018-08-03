Трамп вновь заявил, что Россия не хотела его победы на президентских выборах

“Мы хорошо поладили. Между прочим, это хорошо, а не плохо, это очень хорошо”, — заявил он. “Россия очень недовольна, что я выиграл выборы”, — отметил глава Белого дома.

Он также выразил возмущение, что американские СМИ ожидали “боксерского поединка” на встрече с президентом России, а не дипломатии.

Как сообщал УНН, один из крупнейших спонсоров Дональда Трампа договорился заплатить 10 млн долларов адвокату президента Майклу Коэну за то, что он поможет получить от правительства кредит на завершение строительства двух атомных реакторов в штате Алабама.