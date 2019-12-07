Трамп знову "твітнув" про розмову з Зеленським

ukru
18:19 • 25188 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 56610 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 63915 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 125336 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 113729 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 134173 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 131322 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127769 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171749 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268725 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
30 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 91496 перегляди
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 37531 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 66068 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 104144 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 64050 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 29029 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 125329 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 134171 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 131321 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 115244 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 25132 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 23259 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 21117 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 64050 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 91496 перегляди
Актуальне
Трамп знову "твітнув" про розмову з Зеленським

Трамп знову "твітнув" про розмову з Зеленським

Київ • УНН

 • 12231 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп вчергове згадав про публікацію стенограми розмови із Президентом України Володимиром Зеленським, після чого у США запустили процедуру імпічменту американського лідера. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Прочитайте стенограми! Крім того, подивіться, де я кажу "ми" (наша країна), а не "я" (мається на увазі я), і де я після цього кажу, що генеральний прокурор (Сполучених Штатів) подзвонить вам. Люди досі пам'ятають вигадану і шахрайську версію Шиффа (голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф - ред.) про мою розмову. Полювання на відьом!" - написав Трамп.

Раніше цього тижня Трамп пояснив, що коли він просив про послугу під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, він мав на увазі послугу для США. Він зауважив, що коли у телефонній розмові з Президентом України сказав: "Я хотів би щоб ви надали нам послугу, тому що наша країна пройшла через багато чого, і Україна про це знає", під "нам" мав на увазі США, нашу країну". Зазначимо, що в оригіналі "us" можна перекласти як "нам", або, якщо це пишеться великими буквами, то "США".

Додамо, комітет з розвідки Палати представників США, який очолює згаданий президентом США Адам Шифф, готував звіт за результатами розслідування щодо імпічменту Трампа.

Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з посиланням на інформатора з'явилася інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським у липні, спробувавши тиснути на українську владу з розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила на підставі таких підозр про початок процедури імпічменту Трампа.

Контрольована демократами Палата представників схвалила резолюцію про імпічмент 31 жовтня.

Read the Transcripts! Also, see where I say “us” (our Country) as opposed to “me” (meaning me) and where I then say that the Attorney General (of the United States) will call you. People still remember Schiff’s made up and fraudulent version of my conversation. Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.22
Bitcoin
$84,107.50
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,024.16
Ethereum
$1,970.18