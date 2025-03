Трамп знову "твітнув" про розмову з Зеленським

"Прочитайте стенограми! Крім того, подивіться, де я кажу "ми" (наша країна), а не "я" (мається на увазі я), і де я після цього кажу, що генеральний прокурор (Сполучених Штатів) подзвонить вам. Люди досі пам'ятають вигадану і шахрайську версію Шиффа (голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф - ред.) про мою розмову. Полювання на відьом!" - написав Трамп.

Раніше цього тижня Трамп пояснив, що коли він просив про послугу під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, він мав на увазі послугу для США. Він зауважив, що коли у телефонній розмові з Президентом України сказав: "Я хотів би щоб ви надали нам послугу, тому що наша країна пройшла через багато чого, і Україна про це знає", під "нам" мав на увазі США, нашу країну". Зазначимо, що в оригіналі "us" можна перекласти як "нам", або, якщо це пишеться великими буквами, то "США".

Додамо, комітет з розвідки Палати представників США, який очолює згаданий президентом США Адам Шифф, готував звіт за результатами розслідування щодо імпічменту Трампа.

Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з посиланням на інформатора з'явилася інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським у липні, спробувавши тиснути на українську владу з розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила на підставі таких підозр про початок процедури імпічменту Трампа.

Контрольована демократами Палата представників схвалила резолюцію про імпічмент 31 жовтня.

Read the Transcripts! Also, see where I say “us” (our Country) as opposed to “me” (meaning me) and where I then say that the Attorney General (of the United States) will call you. People still remember Schiff’s made up and fraudulent version of my conversation. Witch Hunt!

